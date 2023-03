Evasione fiscale, sequestro da oltre sei milioni per un imprenditore (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore della Repubblica, nella mattinata odierna la Guardia di Finanza di Marcianise ha eseguito un’ordinanza applicativa delle misure cautelari in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Reati Criminalità economica – nei confronti di un imprenditore (attivo nel settore della logistica all’interno dell’Interporto Sud Europa di Marcianise) e del suo consulente fiscale, con contestuale sequestro preventivo di beni mobili ed immobili del valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Già nel febbraio del 2022, le due persone erano state destinatarie di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, l’attività imprenditoriale e professionale) a seguito di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore della Repubblica, nella mattinata odierna la Guardia di Finanza di Marcianise ha eseguito un’ordinanza applicativa delle misure cautelari in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Reati Criminalità economica – nei confronti di un(attivo nel settore della logistica all’interno dell’Interporto Sud Europa di Marcianise) e del suo consulente, con contestualepreventivo di beni mobili ed immobili del valore stimato didi euro. Già nel febbraio del 2022, le due persone erano state destinatarie di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare, rispettivamente, l’attività imprenditoriale e professionale) a seguito di ...

