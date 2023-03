Europa League, come vedere Friburgo-Juve e Sociedad-Roma (Di martedì 14 marzo 2023) Il ritorno degli ottavi di Europa League in programma giovedì 16 marzo rappresenta un esame decisivo per la stagione di Juventus e Roma. Soprattutto per i bianconeri, il passaggio ai quarti potrebbe essere la svolta per il riscatto di una stagione complicata, per puntare attraverso la vittoria del torneo alla qualificazione Champions, preclusa al momento in campionato dalla penalizzazione di 15 punti. La squadra di Allegri parte dal vantaggio dell’andata per 1-0 contro il Friburgo e dovrà chiudere i conti in Germania. Zampata finale che, dopo il 2-0 all’Olimpico contro la Real Sociedad, dovrà sferrare anche la formazione di José Mourinho, deciso a conquistare il secondo trofeo europeo di fila dopo la Conference vinta l’anno scorso. Dove vedere ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 marzo 2023) Il ritorno degli ottavi diin programma giovedì 16 marzo rappresenta un esame decisivo per la stagione dintus e. Soprattutto per i bianconeri, il passaggio ai quarti potrebbe essere la svolta per il riscatto di una stagione complicata, per puntare attraverso la vittoria del torneo alla qualificazione Champions, preclusa al momento in campionato dalla penalizzazione di 15 punti. La squadra di Allegri parte dal vantaggio dell’andata per 1-0 contro ile dovrà chiudere i conti in Germania. Zampata finale che, dopo il 2-0 all’Olimpico contro la Real, dovrà sferrare anche la formazione di José Mourinho, deciso a conquistare il secondo trofeo europeo di fila dopo la Conference vinta l’anno scorso. Dove...

Europa League: gli arbitri di Juventus e Roma La UEFA ha pubblicato i nomi dei direttori di gara per le sfide di Europa League di Juventus e Roma. I bianconeri saranno arbitrati dall'olandese Gozubuyuk, i Giallorossi troveranno il rumeno Kovacs. L'elenco delle designazioni complete: Friburgo - Juventus Arbitro ... Cessione United, si fa sul serio: quattro i potenziali acquirenti, due anonimi È successo per la prima volta giovedì, quando emissari di Elliott hanno assistito alla sfida di Europa League tra United e Betis nel Teatro dei Sogni. Si ripeterà in questi giorni, quando a ... Moratti: "Il Napoli è un orgoglio per tutta l'Italia" ...di questa sera tra Porto e Inter valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli è un orgoglio per tutto il Paese, anche per lo spettacolo che offre in Europa. Le altre ... Juventus, Chiesa verso il forfait contro il Friburgo A due giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo, si fa sempre più difficile la convocazione per Federico Chiesa, infortunatosi proprio nel corso della partita di ...