Europa in pressing sull’Italia per la ratifica del Mes (Di martedì 14 marzo 2023) Eurogruppo in pressing sull’Italia per la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), l’ultima mancante perché entri in vigore il trattato rivisto sul fondo ‘salva Stati’. Sale la tensione sulla revisione della governance economica nell’Ue. Berlino ha attaccato l’idea della Commissione di anticipare l’uso delle regole del nuovo Patto non ancora approvato. La ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Eurogruppo inper ladella riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), l’ultima mancante perché entri in vigore il trattato rivisto sul fondo ‘salva Stati’. Sale la tensione sulla revisione della governance economica nell’Ue. Berlino ha attaccato l’idea della Commissione di anticipare l’uso delle regole del nuovo Patto non ancora approvato. La ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AVinili : - Marco19_C : @Sacthoth_ @LucioMalan Falso c’è andato il sottosegretario Nicola Molteni non dica sciocchezze in malafede. Inoltre… - effe_atipico : @ale87bs @AlegherMaz @_Maximillion17 @__grazynho87 @juanito92x @Inter Non vedo nessuno in Europa che punta a fare 7… - M1_Magnum : @Grande__Jack80 @wazzaCN @the_archangelus A me Pioli piace. Ma se domani venisse cambiato, ce ne sarebbero un milio… - Gazzettino : #migranti, piano per i flussi regolari: bonus Ue ai Paesi virtuosi. Italia e Stati mediterranei in pressing sull’Eu… -