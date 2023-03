Europa dei risultati e diritto Ue, audizione Airu e Assoesco (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA – Mercoledì 15 marzo la Commissione Politiche Ue della Camera svolgerà il seguito dell’audizione di rappresentanti di Airu (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e di Assoesco (Associazione italiana delle energy service company e degli operatori dell’efficienza energetica) nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su come applicare il diritto dell’Ue per un’Europa dei risultati. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA – Mercoledì 15 marzo la Commissione Politiche Ue della Camera svolgerà il seguito dell’di rappresentanti di(Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e di(Associazione italiana delle energy service company e degli operatori dell’efficienza energetica) nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su come applicare ildell’Ue per un’dei. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La destra al governo vuole: ??Togliere la protezione umanitaria ai migranti Lgbt+ perseguitati nel loro Paese ??Imp… - matteosalvinimi : In difesa del lavoro di operai e imprenditori, dell’ambiente e dei risparmi degli italiani, contro i suicidi econom… - Piu_Europa : Costretto dal governo, @BeppeSala ferma la trascrizione degli atti di nascita dei bambini delle coppie same-sex. +E… - LinaParenza : RT @Misurelli77: @LucioMalan Medioevo: si grazie Totale ignoranza sull'argomento:si grazie Far diventare il Paese l'Ungheria del Mediterran… - seb5113910 : RT @Andre_Neo89: 8 poi sia delle valute digitali che dei crediti sociali. Avvia le operazioni in Cina, poi l'Europa attraverso la BCE la fi… -