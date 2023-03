Eurocup, le partite delle italiane e dove vederle in tv e in streaming (Di martedì 14 marzo 2023) Le tre italiane impegnate in Eurocup pronte per un'altra settimana di impegni importanti. Si parte con la Dolomiti Energia Trentino che ospiterà il Buducnost Voli di Podgorica nel Round 16. Domani, mercoledì 15 marzo, ... Leggi su europa.today (Di martedì 14 marzo 2023) Le treimpegnate inpronte per un'altra settimana di impegni importanti. Si parte con la Dolomiti Energia Trentino che ospiterà il Buducnost Voli di Podgorica nel Round 16. Domani, mercoledì 15 marzo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaDecherchi : RT @dinamo_sassari: ?NO EXCUSES Ospite d'eccezione alle partite dell'Eurocup 3 al PalaSerradimigni Massimiliano Sechi, amico della Dinam… - domtanz : RT @dinamo_sassari: ?NO EXCUSES Ospite d'eccezione alle partite dell'Eurocup 3 al PalaSerradimigni Massimiliano Sechi, amico della Dinam… - dinamo_sassari : ?NO EXCUSES Ospite d'eccezione alle partite dell'Eurocup 3 al PalaSerradimigni Massimiliano Sechi, amico della D… - PMB_Millennium : 4 partite in 2 giorni: al via la grande avventura internazionale di #Eurocup per il Self Group Millennium Basket! ??… - infoitsport : EuroCup - Dove vedere le partite dell'otto marzo 2023 -