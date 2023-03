Estorsioni in Valle Caudina | quattro imprenditori confermano i fatti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAttentati incendiari ad abitazioni, colpi di pistola contro uffici e attività, fino a far esplodere una bomba dinanzi a un locale commerciale a Montesarchio che causò molti danni. Un sodalizio criminale dedito acon metodo mafioso nei confronti di commercianti edellatra settembre 2018 e febbraio 2019. Si è svolta l’udienza per il processo ordinario nei confronti di Rinaldo Clemente, 38 anni, di San Martino, assistito dall’avvocato Valeria Verrusio. Clemente è accusato in concorso di estorsione e associazione per delinquere con le aggravanti “di aver commesso il fatto avvalendosi della condizioni di assoggettamento e di omertà al fine di agevolare l’organizzazione camorristica clan Pagnozzi”. Al centro ...