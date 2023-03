Estate 2023, bagnini introvabili nonostante gli stipendi alti: ecco perché (Di martedì 14 marzo 2023) Per molti settori diventa sempre più difficile trovare lavoratori. E se nelle scorse settimane si è parlato di carenza di camerieri, baristi e cuochi, ma anche di elettricisti, idraulici e meccanici, ora alla lista si aggiungono i bagnini. Per la stagione estiva 2023 il rischio è che le spiagge restino sforniti di lifeguard e il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Per molti settori diventa sempre più difficile trovare lavoratori. E se nelle scorse settimane si è parlato di carenza di camerieri, baristi e cuochi, ma anche di elettricisti, idraulici e meccanici, ora alla lista si aggiungono i. Per la stagione estivail rischio è che le spiagge restino sforniti di lifeguard e il L'articolo proviene da Inews24.it.

