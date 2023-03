Essere madri non per forza glamour è l’ultimo trend

Leggi su amica

(Di martedì 14 marzo 2023) La cover del nuovo singolo di Meghan Trainor, Mother. Il nuovo singolo di Meghan Trainor, Mother, è pronto a invadere tutte le piattaforme e a lanciare definitivamente una nuova idea di influencer/socializer: non più giovanissima o coetanea del suo pubblico ma madre, una persona riconosciuta nel suo ruolo e per questo considerata icona da seguire. Il brano della cantante americana consiglia apertamente di ascoltare la propria mamma e i suoi consigli per evitare di ritrovarsi nei guai – “I am your mother; you listen to me/Stop all that mansplainin’/No one’s listening” – e il video musicale che la ritrae incinta del secondo figlio duettare a fianco di Kris Jenner è già virale sui social, con l’hashtag #meghantrainormother che raggiunge il milione di visualizzazioni solo su Tik Tok. Il latodella maternità Non è che uno degli ultimi esempi di un fenomeno ...