... anche se Scarfiotti a Monza 1966 resta l'ultimo grido rosso -F.1 nel Tempio della ... È vero che Sebring è una pista molto impegnativa per debuttare, ma è anche innegabile che questo...Dopo l'ottimodi ieri, la Squadretta junior , plasmata dalle tecniche Germana Germani e ... Viola Sella della Forza e Coraggio difende ilnella sfida tra le migliori alle clavette, che ...I nostri giocatori hanno fatto il lorodomenica 5 febbraio allo stadio Olimpico di Roma ...Reparto Attività Sportive della brigata 'Folgore' hanno fatto ammirare emozionando tutti un...

Esordio Tricolore per ACI Salerno in Drifting e Formula Challenge Agenparl

Conferme per la squadra di Porcari, degnamente rappresentata nell’appuntamento valido per il Campionato italiano assoluto rally Sparco e la Coppa rally di zona ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...