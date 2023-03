Esercito Kiev, morti in battaglia oltre 160mila militari russi (Di martedì 14 marzo 2023) Lo Stato maggiore ucraino ha reso noto che secondo le sue stime le perdite dell'Esercito russo hanno superato la soglia dei 160mila soldati che hanno perso la vita in battaglia. Lo riporta Unian. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Lo Stato maggiore ucraino ha reso noto che secondo le sue stime le perdite dell'russo hanno superato la soglia deisoldati che hanno perso la vita in. Lo riporta Unian. ...

