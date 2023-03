ESCLUSIVA TAG24 – Basilicata, l’iniziativa di Giulio Traietta raccontata a TAG24: “I giornali sono strumenti di democrazia” (Di martedì 14 marzo 2023) Giulio Traietta, assessore comunale di Miglionico, in provincia di Matera, ha deciso di devolvere la sua indennità, fino al termine del mandato amministrativo, in favore delle tre maggiori testate giornalistiche lucane e di mettere a disposizione della cittadinanza i quotidiani in un luogo pubblico. Un’iniziativa che offre al comune di poco più di 2 mila ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023), assessore comunale di Miglionico, in provincia di Matera, ha deciso di devolvere la sua indennità, fino al termine del mandato amministrativo, in favore delle tre maggiori testatestiche lucane e di mettere a disposizione della cittadinanza i quotidiani in un luogo pubblico. Un’iniziativa che offre al comune di poco più di 2 mila ...

