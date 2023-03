“Esci tu e vinciamo” Bonucci nel mirino dei tifosi: “Fatti due domande” (Di martedì 14 marzo 2023) Bonucci finisce nel mirino dei tifosi sui social: l’ultima foto pubblicata dal difensore della Juve su Instagram fa discutere. AnsafotoLa Juventus, nell’ultimo turno di campionato, è riuscita ad ottenere i tre punti contro la Sampdoria; il quattro a due finale è stato un risultato più largo rispetto a quanto si è visto in campo considerando l’abilità dei blucerchiati nell’andare a recuperare il doppio svantaggio e le polemiche per il gol di Rabiot che sembrerebbe viziato da un fallo di mano. Alla fine i bianconeri hanno conquistato la vittoria; un successo fondamentale in ottica Champions considerando i passi falsi delle pretendenti. Una prestazione che ha lasciato aspetti positivi (la doppietta di Rabiot) ma anche qualcosa che non ha pienamente convinto i tifosi bianconeri. Stiamo parlando della prestazione di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 marzo 2023)finisce neldeisui social: l’ultima foto pubblicata dal difensore della Juve su Instagram fa discutere. AnsafotoLa Juventus, nell’ultimo turno di campionato, è riuscita ad ottenere i tre punti contro la Sampdoria; il quattro a due finale è stato un risultato più largo rispetto a quanto si è visto in campo considerando l’abilità dei blucerchiati nell’andare a recuperare il doppio svantaggio e le polemiche per il gol di Rabiot che sembrerebbe viziato da un fallo di mano. Alla fine i bianconeri hanno conquistato la vittoria; un successo fondamentale in ottica Champions considerando i passi falsi delle pretendenti. Una prestazione che ha lasciato aspetti positivi (la doppietta di Rabiot) ma anche qualcosa che non ha pienamente convinto ibianconeri. Stiamo parlando della prestazione di ...

