Eros Ramazzotti malato? Dopo questa foto, qualcosa di mai visto prima (Di martedì 14 marzo 2023) La malattia non è riuscita a fermare Eros Ramazzotti. Alle prese con una fastidiosissima laringite, qualche giorno fa il cantante romano aveva pubblicato su Instagram una foto mentre faceva aErosol e un commento che era tutto un programma: "Ti sconfiggerò bast***". Ebbene, ce l'ha fatta e da stasera, martedì 14 marzo, per quattro notti (mercoledì, venerdì e sabato, sempre alle 21) porterà il suo Battito infinito World Tour al Forum di Assago, a Milano. Spazio, ovviamente, alle canzoni dell'omonimo ultimo album, quindicesimo in studio per l'ex marito di Michelle Hunziker, ma gran parte della scaletta sarà di fatto un greatist hits, una corsa a perdifiato in un repertorio sterminato e amatissimo, con particolare attenzione agli anni 90, quelli della consacrazione e della maturità artistica dell'ex ragazzo di periferia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) La malattia non è riuscita a fermare. Alle prese con una fastidiosissima laringite, qualche giorno fa il cantante romano aveva pubblicato su Instagram unamentre faceva aol e un commento che era tutto un programma: "Ti sconfiggerò bast***". Ebbene, ce l'ha fatta e da stasera, martedì 14 marzo, per quattro notti (mercoledì, venerdì e sabato, sempre alle 21) porterà il suo Battito infinito World Tour al Forum di Assago, a Milano. Spazio, ovviamente, alle canzoni dell'omonimo ultimo album, quindicesimo in studio per l'ex marito di Michelle Hunziker, ma gran parte della scaletta sarà di fatto un greatist hits, una corsa a perdifiato in un repertorio sterminato e amatissimo, con particolare attenzione agli anni 90, quelli della consacrazione e della maturità artistica dell'ex ragazzo di periferia. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - TERRA PROMESSA - Pirastu88 : Se Stefano #Rapone curasse il mal di gola parlerebbe normalmente is the new 'Eros Ramazzotti potrebbe cantare norma… - skyeyes_ : RT @queenseptienna: Eros Ramazzotti ha rotto i coglioni. - queenseptienna : Eros Ramazzotti ha rotto i coglioni. - leggoit : Eros Ramazzotti, la rara foto del figlio Gabrio Tullio per il compleanno. I teneri auguri di papà: «Amore puro» -