(Di martedì 14 marzo 2023)fa glisocial al. Il piccolo, nato dalla relazione, ormai finita, con Marica Pellegrinelli compie 8 anni e in questo giorno speciale suoha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Eros Ramazzotti, la rara foto del figlio Gabrio Tullio per il compleanno. I teneri auguri di papà: «Amore puro» - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Musica - Mediolanum Forum di Assago ?? martedì #14marzo 2023 ?? #Concerto 'Eros Ramazzotti' ?? ?nfo per… - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - Libero dialogo - ingiro_concerti : 15/03/2023 - Eros Ramazzotti - Assago (Milano) - J7Radio : Eros Ramazzotti & Ricky Martin - Non Siamo Soli -

Otto anni fa la nascita del secondo figlio della ex coppia. Sui social le parole del cantautore e della ...... la figlia di Michelle Hunziker eddiventerà presto mamma per la prima volta, dando alla luce il primogenito, frutto dell'amore con Goffredo Cerza. Ma la più emozionata in famiglia è ...Le imitazioni diventano il suo trampolino di lancio, infatti nel 1986 partecipa a Fantastico, con Pippo Baudo, che lo vuole anche a Serata d'onore dove, una sera duetta cone l'anno ...

Eros Ramazzotti malato, "curato a casa": indiscreto velenosissimo Liberoquotidiano.it

Eros Ramazzotti ritorna da protagonista in Italia, stasera 14 marzo, per la prima data al Mediolanum Forum del Battito Infinito World Tour. A quattro anni di distanza dal suo ultimo progetto, il ...Per Aurora Ramazzotti, influencer e conduttrice televisiva, il momento di diventare mamma è sempre più vicino. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è entrata ufficialmente nel nono mese ...