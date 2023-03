Equo compenso | la Lapet chiede migliorie al testo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – “Congruità delle parcelle anche dalle associazioni di cui alla Legge n.4/2013” Roma, 14 marzo 2023 –: non tutti i mali vengono per nuocere. I Tributaristisi riferiscono all’errore contenuto nell’art.7 in cui si richiama un articolo del codice di procedura civile abrogato dalla riforma Cartabia (dl n.149/2022). “Tale errore dovrà necessariamente essere corretto. – commenta il Presidente nazionaleRoberto Falcone che non perde l’occasione per ribadire che – questo “incidente” può consentire di riaprire la partita emendativa”. Difatti il Governo ambiva a varare definitivamente il provvedimento senza modifiche. Invece ora, per sistemare l’errore sarà necessario rivedere l’iter. “Ciò ci consentirà di insistere, ancora una volta, sulla necessità di inserire le associazioni ...