Equal ritorna a Palazzo Marino per raccontare il suo percorso: da premio a progetto speciale (Di martedì 14 marzo 2023) L'appuntamento a Palazzo Marino il 15 marzo vuole ripercorrere l'evoluzione di Equal, il Signature Project ADCI nato nel 2017 come premio speciale all'interno degli ADCI Awards volto a premiare e riconoscere l'impegno di clienti e agenzie nella creazione di immaginari capaci di sostenere un concreto superamento delle discriminazioni di ogni forma e natura, oggi divenuto un vero e proprio programma di divulgazione, punto di riferimento per l'industry creativa e per le Istituzioni in termini di comunicazione inclusiva e nuovi standard. Nel corso degli anni il premio è diventando un progetto ad ampio raggio d'azione. Un progetto oggi raccontato nelle scuole, aziende, agenzie di comunicazione e istituzioni.

Equal ritorna a Palazzo Marino per raccontare il suo percorso: da premio a progetto speciale.

Quest'anno il premio Equal va alla campagna "Voce alle gamer" firmata da Wunderman Thompson, che grazie a un'attivazione online è riuscita a sottolineare quanto sia grande ancora il gender gap nel gaming.

Il 15 marzo ore 18:00 nella Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, si parlerà di questo percorso di Equal.