Entusiasmo e polemiche | niente di nuovo sul fronte degli Oscar?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 marzo 2023) Il plebiscito per Everything Everywhere All at Once aglie il successo didisuloccidentale cosa ci dicono sul premio più importante di Hollywood? È stata l'edizione dell'assenza di sorprese, del rispetto di un copione che ormai da giorni sembrava prestabilito e, di conseguenza, dell'annunciato trionfo di Everything Everywhere All at Once. La commedia sci-fi dei Daniels, che aveva già fatto piazza pulita a tutti i premi delle guild americane, conclude la sua marcia trionfale verso gli2023 con un lauto totale di sette statuette, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura originale. Un plebiscito, quello per l'opera firmata da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che ha sancito più di un record (ci torneremo a brevissimo), ma soprattutto che costituisce un connubio ...