(Di martedì 14 marzo 2023). Il cantante 36enne originario di Livorno, noto per la sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, è un cantante che ha preso parte anche a Sanremo e ha conquistato il terzo posto a X Factor, ha dato al suo pubblico la bella notizia. Solo poche ore fa, infatti,ha annunciato la nascita dei suoi due piccoli, con un post, rendendo noti anche i nomi: Duccio e Maso. Chi è ladiI due piccolini sono nati dall’amore die Giulia Diana, al quale il cantante è legato ormai da cinque anni. Una dedica dolce quella dell’artista ai suoi due neonati: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli, chi è la compagna: età, foto e Instagram - youwerethename : Qualora vi steste chiedendo perché Enrico Nigiotti abbia scelto per i suoi figli nomi tanto usuali - Muhamma37615251 : Enrico Nigiotti ha avuto due gemellini - ustalk - Shakeel25006566 : Enrico Nigiotti ha avuto due gemellini - - Cattap3 : Enrico Nigiotti ha avuto due gemellini - -

L'ex volto di Amici di Maria De Filippi , il cantanteè diventato papà di due bellissimi gemelli! Ad annunciare la nascita dei bambini è stato proprio lui con un post su Instagram. Amici,diventa papà di due gemelli e ..., l'ex concorrente di Amci e di XFactor, è diventato papà di due gemelli. E' stato lo stesso cantante toscano ad annunciarlo via social postando la prima foto dei suoi bimbi appena nati,...Dopo le tante notizie di cronaca nera, ne giunge una che riscalda il cuore.è diventato papà di L'articolo, papà di due gemelli: scelti nomi insoliti proviene da True ...

Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli: la prima foto dall'ospedale Today.it

Ai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, nel 2009, ha vissuto un grande amore con Enrico Nigiotti, che è appena diventato padre di due gemelli. In seguito, Elena ha avuto un ...I fan già sognano e non vedono l’ora di sapere la verità. Intanto su TikTok e Instagram circolano tantissimi video della storia d’amore tra la D’Amario e gli hashtag con i loro nomi sono in tendenza.