Enpam, operativa pensione part time per medici di famiglia e pediatri (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - E' diventato operativo per i medici di famiglia e per i pediatri di libera scelta l'App, ovvero l'Anticipo della prestazione previdenziale Enpam. I medici che hanno maturato i requisiti per la pensione... Leggi su today (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - E' diventato operativo per idie per idi libera scelta l'App, ovvero l'Anticipo della prestazione previdenziale. Iche hanno maturato i requisiti per la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Enpam, operativa pensione part time per medici di famiglia e pediatri - fimmgnotizie : Oggi su FimmgNotizie: 'ENPAM: arriva l'APP, la pensione part time per medici di famiglia e pediatri è operativa' -… - BasicLifeSupp : Enpam. Operativa la APP per la pensione part time di medici di famiglia e pediatri -