Energie Per Fiumicino: “Coccia di Morto abbandonata a se stessa, tra ponticelli mai realizzati e caos della viabilità locale” (Di martedì 14 marzo 2023) Fiumicino – “Nel mese di settembre ‘22, quando iniziarono i lavori su Coccia di Morto per la realizzazione dei ponticelli che dovrebbero unire la ciclabile ‘Noemi Magni’ al quartiere di Focene, siamo stati enormemente propositivi e contenti, perché finalmente vedevamo realizzarsi un progetto ed una struttura che i residenti di Focene aspettano da ormai più di 6 anni. Si parlava di circa sei mesi di lavori, per poi avere a primavera finalmente le strutture realizzate. Abbiamo atteso e pazientato, come tutti i residenti del quadrante, accettando nuove disposizioni di traffico locale e scombinando la routine quotidiana delle famiglie, che per un periodo si sono sentiti abbandonati al loro destino e sequestrati in casa”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Gabriele Ciminelli e Patrizio Petillo, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023)– “Nel mese di settembre ‘22, quando iniziarono i lavori sudiper la realizzazione deiche dovrebbero unire la ciclabile ‘Noemi Magni’ al quartiere di Focene, siamo stati enormemente propositivi e contenti, perché finalmente vedevamo realizzarsi un progetto ed una struttura che i residenti di Focene aspettano da ormai più di 6 anni. Si parlava di circa sei mesi di lavori, per poi avere a primavera finalmente le strutture realizzate. Abbiamo atteso e pazientato, come tutti i residenti del quadrante, accettando nuove disposizioni di trafficoe scombinando la routine quotidiana delle famiglie, che per un periodo si sono sentiti abbandonati al loro destino e sequestrati in casa”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Gabriele Ciminelli e Patrizio Petillo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zaz_Official : ???? Che benvenuto ! Grazie per la tua energia ?? Italia, ti amo ! . . ???? Quel accueil ! Merci pour votre énergie ??… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Energie Per Fiumicino: “Coccia di Morto abbandonata a se stessa, tra ponticelli mai realizzati e caos della viabilità… - angelo_perfetti : Energie Per Fiumicino: “Coccia di Morto abbandonata a se stessa, tra ponticelli mai realizzati e caos della viabili… - andrea_geissa : Ma per i nazional-fascisti europei cosa va bene? No provvedimenti della Commissione perché non democratica. No del… - amoonlightpoem : perché stai sprecando energie per essere una versione di te che non esiste più? -