Energia da fusione, arriva la storica svolta: "Un accordo che cambierà la geopolitica" (Di martedì 14 marzo 2023) La corsa al 2025, un anno importantissimo per l'Energia da fusione, iniziata già da un po', entra nella sua fase più importante. ENI dà una bella sgasata nell'ottica del primo impianto energetico pilota di Fusioj, attualmente in costruzione, la cui operatività è prevista proprio per il 2025. Firma e stretta di mano, storico accordo fra ENI e CFS – ilovetrading.itIn questo contesto l'azienda multinazionale creata da Enrico Mattei, convertita ormai da trentanni in società per azioni, ha stretto un accordo molto importante con Commonwealth Fusion Systems, una società statunitense con l'obiettivo di costruire una centrale elettrica a fusione compatta basata sul concetto di centrale elettrica tokamak ARC, spin-off del Massachusetts Institute of Technology. Un accordo davvero importante, ...

