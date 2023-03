Empoli | Corsi | «Non dimentichiamo da dove veniamo | su Zanetti…»

(Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Fabrizio, presidente dell’, sulla stagione della squadra toscana in Serie A. Tutti i dettagli Fabrizioha parlato a La Nazione della stagione dell’. PAROLE – «Abbiamo vinto alcune partite equilibrate grazie ad episodi che ci sono venuti in favore, mentre ora le cose ci girano contro. La squadra mi è paradossalmente piaciuta più contro l’Udinese rispetto alla partita contro il Napoli. Non dobbiamo perdere la nostra dimensione. Dopo alcuni risultati positivi, si pensa che non si debbano passare dei momenti di difficoltà, ma questa non è la realtà. Siamo l’, solo che a volte alcuni se lo dimenticano. Il pericolo maggiore è un atteggiamento troppo critico che può portare a perdere fiducia. La nostra storia parla chiaro: può ricalcare la carriera di chi lo ha ...

Empoli, Corsi: "Momento di difficoltà normale, a volte qualcuno si dimentica che siamo l'Empoli" FirenzeToday

Il primo dirigente degli azzurri toscani, a 28 punti, ha parlato del momento difficile della sua squadra, reduce da tre sconfitte consecutive e senza vittorie da sette gare Fabrizio Corsi si è pronunc ...Il presidente dell'Empoli nutre ampia fede nelle potenzialità della sua squadra. E la vuole diffondere nell'ambiente.