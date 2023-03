Emanuela Orlandi | il fratello | ‘La voce sui nastri è di mia sorella’ Il giallo si infittisce

(Di martedì 14 marzo 2023) Qualche giorno fa è stato trovato l’accordo in Commissione Affari costituzionali alla Camera per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die Mirella Gregori. E l’inizio della discussione sulla Commissione di inchiesta in Aula è fissato per il 20 marzo, ma intanto si torna a parlare delle registrazioni, recapitate a meno di un mese della scomparsa di. Queiaudio recapitati uno in Vaticano, l’altro nella sede dell’Ansa che fu consegnata in Polizia. Il mistero sulle registrazioni consegnate una in Vaticano, l’altra all’Ansa Dalle analisi, sia nell’immediatezza, sia successive, lafemminile che si sente, dapprima è stata riconosciuta come quella della 15enne scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma, poi era arrivata una smentita. Ma è ...

In attesa del voto in Parlamento per l'istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta che dovrà far luce sulla scomparsa di" calendarizzata per il 20 marzo ", si procede con l'analisi di un elemento chiave della vicenda. Si tratta della nota cassetta che fu spedita in via della Dataria, presso la sede ...Penso alla vicenda di. Quanto è servito tenere alta l'attenzione La pressione mediatica è fondamentale affinché si possa tenere alta l'attenzione di chi dovrebbe indagare, o di chi ...... istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di, audizione del Comandante Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei carabinieri (ROS), Gen. D. ...

Qualche giorno fa è stato trovato l’accordo in Commissione Affari costituzionali alla Camera per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e ...Continuano le analisi sugli audio inviati in Vaticano e all’Ansa a meno di un mese dalla scomparsa di Emanuela Orlandi ...