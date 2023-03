Elly Schlein espunge ogni residuo di draghismo dal nuovo-vecchio Pd

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 marzo 2023) Si può comprendere chenon intenda perdere pezzi e rimarcare che le storie politiche alle radici del Partito democratico vanno coltivate – una rassicurazione che in questo momento appare rivolta ai cattolici democratici, in pre-allarme per il “laicismo” della nuova segretaria, più che agli ex comunisti già comodamente rientrati a casa. Però non stava scritto da nessuna parte che queste rassicurazioni dovessero trovare uno sbocco plastico nell’ingresso nella Direzione del Partito democratico di glorie più o meno vecchie. Come al solito è una Direzione enorme, che quindi conterà relativamente: e tuttavia colpisce questo restyling all’incontrario mediante ingressi talvolta sorprendenti. Se era scontato il rientro dei bersaniani – entrano in Direzione Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto e Maria Cecilia Guerra più Laura Boldrini, più Rossella ...