Elisabetta Gregoraci, il suo outfit costa più di 5.000 euro! Uno schiaffo alla miseria (Di martedì 14 marzo 2023) Elisabetta Gregoraci condivide con i suoi follower una foto e tutti non possono fare a meno di notare i brand costosissimi che indossa L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci non ha mai badato a spese per quanto riguarda i suoi look. Sia quando conduce i suoi programmi come ad esempio il più iconico, Battiti Live, ha sempre indossato dei vestiti super costosi. Anche quando è stata scelta come concorrente del Grande Fratello VIP, nello specifico la quinta edizione condotta per la seconda volta di fila ad Alfonso Signorini, Elisabetta sia durante le puntate serali che tutti i giorni durante le sue settimane di permanenza nella casa, indossava sempre brand lussuosissimi. Come dimenticare quella volta in cui l’opinionista Antonella Elia l’attaccò sottolineando il valore dei bracciali che la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 marzo 2023)condivide con i suoi follower una foto e tutti non possono fare a meno di notare i brand costosissimi che indossa L’ex moglie di Flavio Briatore,non ha mai badato a spese per quanto riguarda i suoi look. Sia quando conduce i suoi programmi come ad esempio il più iconico, Battiti Live, ha sempre indossato dei vestiti super costosi. Anche quando è stata scelta come concorrente del Grande Fratello VIP, nello specifico la quinta edizione condotta per la seconda volta di fila ad Alfonso Signorini,sia durante le puntate serali che tutti i giorni durante le sue settimane di permanenza nella casa, indossava sempre brand lussuosissimi. Come dimenticare quella volta in cui l’opinionista Antonella Elia l’attaccò sottolineando il valore dei bracciali che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dayanemellu : @esaurimentoinc1 se non ricordo male penso sia uscito di sua volontà per il prolungamento? come aveva fatto tipo elisabetta gregoraci - infoitsalute : Elisabetta Gregoraci è terrorizzata: “Non riesco ad affrontarlo”. Ecco il racconto shock! - infoitsalute : Elisabetta Gregoraci è terrorizzata: “Non riesco ad affrontarlo”. Ecco il racconto shock! - GossipNews_it : Elisabetta Gregoraci ormai vive alla luce del giorno l'amore col giovane Giulio Fratini: a Firenze per il compleann… - coppiafake1 : La classe di Elisabetta Gregoraci anche in una semplice foto ?? #eligreg -