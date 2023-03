Elisa | Negramaro e Jovanotti insieme nel nuovo singolo “Diamanti” | testo e significato

(Di martedì 14 marzo 2023)per la prima voltain, si uniscono tre delle voci più belle della musica italiana. Il brano annunciato oggi e in uscita già per venerdì 17 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali si chiama “” ed è prodotto dalla Sugar. Questa nuova collaborazione di assoluto prestigio ... TAG24.

... 'Cade la pioggia' e 'Safari' (Giuliano e Jovanotti), 'Basta così' e 'Ti vorrei sollevare' (ed). Per festeggiare questi 20 anni di successi, la band torna sul palco con 'n20 Tour', 9 ...

