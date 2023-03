Elisa Isoardi senza trucco su Instagram: a 40 anni è più bella che mai (Di martedì 14 marzo 2023) Elisa Isoardi ha postato via Instagram un video che ha letteralmente lasciato i fan senza parole: la conduttrice televisiva si è mostrata totalmente senza trucco! Leggi anche: Elisa Isoardi che dona il sangue fa bene al cuore I fan della showgirl sanno bene che la diretta interessata non ha alcun problema nel condividere con i... Leggi su donnapop (Di martedì 14 marzo 2023)ha postato viaun video che ha letteralmente lasciato i fanparole: la conduttrice televisiva si è mostrata totalmente! Leggi anche:che dona il sangue fa bene al cuore I fan della showgirl sanno bene che la diretta interessata non ha alcun problema nel condividere con i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omarsivori : Elisa Isoardi, spunta l'ipotesi del ritorno in Rai a 'Linea Verde' - MCalcioNews : Elisa Isoardi: che bella notizia| Finalmente - Gfvip_s : Fate partecipare loro come concorrenti al #GFVIP 8 Gennaro Auletto Alessio Pozzi Federico Dolce Gabriele Sbattel… - Gfvip_s : Fate partecipare loro come concorrenti #GFVIP 8 Gennaro Auletto Alessio Pozzi Federico Dolce Gabriele Sbattella… -