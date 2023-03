Elisa De Panicis, pizzo nero e davanzale esagerato: la sensualità per una buona causa (Di martedì 14 marzo 2023) Elisa De Panicis ha festeggiato la festa della donna dimostrando un corpo strepitoso con un reggiseno in pizzo nero da perdere la testa. La stupenda Elisa De Panicis è ormai da diverso tempo una delle ragazze più attive nel mondo dei social network e certe foto sono un incanto. La brianzola ha saputo come festeggiare la festa della donna con uno scatto eccezionale che di sicuro avrà fatto contenti anche i maschietti. InstagramLa ragazza dai capelli castani ha anche delle curve che definire generose è molto spesso riduttivo, basti notare infatti come nell’ultimo periodo sia stata in grado di far impazzire tutti. Le è bastato semplicemente indossare un reggiseno di pizzo di colore nero, con il suo davanzale che a quel ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 marzo 2023)Deha festeggiato la festa della donna dimostrando un corpo strepitoso con un reggiseno inda perdere la testa. La stupendaDeè ormai da diverso tempo una delle ragazze più attive nel mondo dei social network e certe foto sono un incanto. La brianzola ha saputo come festeggiare la festa della donna con uno scatto eccezionale che di sicuro avrà fatto contenti anche i maschietti. InstagramLa ragazza dai capelli castani ha anche delle curve che definire gese è molto spesso riduttivo, basti notare infatti come nell’ultimo periodo sia stata in grado di far impazzire tutti. Le è bastato semplicemente indossare un reggiseno didi colore, con il suoche a quel ...

