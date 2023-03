Eliminato agli Indian Wells, Musetti: “Basta minacce a me e alla mia famiglia” (Di martedì 14 marzo 2023) “Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano”. Comincia così lo sfogo di Lorenzo Musetti, affidato ad una storia su Instagram. Il messaggio di Musetti su Instagram Stories Dopo l’eliminazione dal torneo di Indian Wells il tennista toscano è stato oggetto di commenti velenosi via social, di qui lo sfogo e la decisione di limitare i commenti. “Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti – prosegue Musetti nel suo messaggio – Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti”. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023) “Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti enei confronti di familiari e persone che si amano”. Comincia così lo sfogo di Lorenzo, affidato ad una storia su Instagram. Il messaggio disu Instagram Stories Dopo l’eliminazione dal torneo diil tennista toscano è stato oggetto di commenti velenosi via social, di qui lo sfogo e la decisione di limitare i commenti. “Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti – proseguenel suo messaggio – Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti”. ...

