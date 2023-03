Elezioni amministrative: con Ostuni saranno 51 i Comuni al voto a maggio in Puglia ELENCO Fine della gestione commissariale (Di martedì 14 marzo 2023) Secondo quanto descrive Brindisi report, a maggio terminerà il commissariamento per mafia del Comune di Ostuni. Anche nella città bianca, dunque, Elezioni per la scelta del nuovo sindaco. In tutta Italia saranno 790 Comuni, in Puglia 51 con primo turno di votazione 14-15 maggio ed eventuali ballottaggi 28-29 maggio. Città metropolitana di Bari Acquaviva delle Fonti Altamura Casamassina Mola di Bari Monopoli Noci Poggiorsini Toritto Valenzano Provincia di Barletta-Andria-Trani Bisceglie Margherita di Savoia Provincia di Brindisi Brindisi Carovigno Francavilla Fontana Oria Ostuni San Donaci San Pietro Vernotico Torre Santa Susanna Provincia di Foggia Anzano di Puglia Ascoli Satriano Bovino Carapelle Castelluccio ... Leggi su noinotizie (Di martedì 14 marzo 2023) Secondo quanto descrive Brindisi report, aterminerà il commissariamento per mafia del Comune di. Anche nella città bianca, dunque,per la scelta del nuovo sindaco. In tutta Italia790, in51 con primo turno di votazione 14-15ed eventuali ballottaggi 28-29. Città metropolitana di Bari Acquaviva delle Fonti Altamura Casamassina Mola di Bari Monopoli Noci Poggiorsini Toritto Valenzano Provincia di Barletta-Andria-Trani Bisceglie Margherita di Savoia Provincia di Brindisi Brindisi Carovigno Francavilla Fontana OriaSan Donaci San Pietro Vernotico Torre Santa Susanna Provincia di Foggia Anzano diAscoli Satriano Bovino Carapelle Castelluccio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : A proposito di elezioni amministrative. Se qualcuno della community volesse presentarsi come candidato per il consi… - Webmartetv : Catania | Emiliano Abramo rinuncia alla candidatura a sindaco - - imperianews_it : Elezioni Amministrative: Andrea Rapa scredita il commissario genovese e conferma il sostegno dell'Udc a Scajola - lillidamicis : Prende il via ufficialmente la campagna elettorale dell'avv. Francesca Arrè, candidata sindaco del centro destra, d… - kenakkaman : RT @borghi_claudio: A proposito di elezioni amministrative. Se qualcuno della community volesse presentarsi come candidato per il consiglio… -