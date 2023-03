(Di martedì 14 marzo 2023) Sebastian, centrocampista e capitano dell’Francoforte, ha parlato in conferenza stampa insieme all’allenatore Glasner, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Il 32enne tedesco ha parlato delle speranze di superare il: «Noi vogliamo certamente vincere questa partita e siamo delusi se qualcosa non funziona. Abbiamo fatto bene in queste ultime partite, non vedo la situazione così negativa come sembra». Cosa serve per superare il? «ma, vedremo ciò che succederà. Dobbiamo semplicemente cercare spazio per fare gol». L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Eintracht, Rode: «Passaggio turno? Ci vuole fortuna, ma anche coraggio» In conferenza: «Abbiamo fatto bene nelle… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW NM - Eintracht Francoforte, ecco il focus alla conferenza stampa di Oliver Glasner e Sebastian Rode allo Stad… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW NM - Eintracht Francoforte, ecco il focus alla conferenza stampa di Oliver Glasner e Sebastian Rode allo Stad… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW NM - Eintracht Francoforte, ecco il focus alla conferenza stampa di Oliver Glasner e Sebastian Rode allo Stad… - apetrazzuolo : FOTO SHOW NM - Eintracht Francoforte, ecco il focus alla conferenza stampa di Oliver Glasner e Sebastian Rode allo… -

Commenta per primo Sebastian, centrocampista e capitano dell'Francoforte , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue parole: 'Serve fortuna ma anche coraggio e vedremo ...Commenta per primo Oliver Glasner, allenatore dell'Francoforte , prepara la sfida di domani contro il Napoli. Per i tedeschi ci sarà da ... Ho portato anche Sebastiancon me. Loro sono ......ll'Francoforte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei tedeschi contro il Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions League . L'allenatore teutonico, insieme al capitano...

Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, Rode in conferenza: le dichiarazioni CalcioNapoli24

Oliver Glasner non si nasconde, non lo fa nemmeno l'Eintracht Francoforte che domani serà sarà al ... In conferenza anche Sebastian Rode, assente all'andata: «Sto bene e siamo venuti qui per vincere» ...Il tecnico dell'Eintracht interverrà in conferenza stampa a partire dalle 18 in vista del match di domani valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Ad affiancarlo il centrocampista ...