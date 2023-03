Eintracht, il ministro dell’interno Faeser: «Vietare potrebbe non aiutare» (Di martedì 14 marzo 2023) Il ministro dell’interno tedesco Nancy Faeser, ha commentato la decisione del governo italiano di Vietare ai tifosi dell’Eintracht Francoforte la partita di Champions League contro il Napoli. Faeser ha commentato la notizia al media tedesco Deutsche Presse-Agentur, di seguito le sue parole: «Nel caso di partite ad alto rischio, ogni possibile misura di sicurezza dovrebbe essere verificata molto attentamente prima di escludere tutti i tifosi di una squadra. Perché una misura così drastica potrebbe non contribuire alla de-escalation». Continua il ministro: «Le nostre autorità di sicurezza tedesche, che hanno anche molta esperienza con le partite ad alto rischio, sono sempre disponibili a una collaborazione». «Vogliamo uno sport non violento», ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Iltedesco Nancy, ha commentato la decisione del governo italiano diai tifosi dell’Francoforte la partita di Champions League contro il Napoli.ha commentato la notizia al media tedesco Deutsche Presse-Agentur, di seguito le sue parole: «Nel caso di partite ad alto rischio, ogni possibile misura di sicurezza dovrebbe essere verificata molto attentamente prima di escludere tutti i tifosi di una squadra. Perché una misura così drasticanon contribuire alla de-escalation». Continua il: «Le nostre autorità di sicurezza tedesche, che hanno anche molta esperienza con le partite ad alto rischio, sono sempre disponibili a una collaborazione». «Vogliamo uno sport non violento», ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - napolista : #Eintracht, il ministro dell’interno #Faeser: «Vietare potrebbe non aiutare» «Il fatto che ci siano stati scontri… - salvatore_irato : RT @BlobRai3: 'LOST' IN TRANSLATION! Solidarietà nei confronti dei tifosi dell’Eintracht Francoforte. Così si spiega lo striscione esposto… - PaoloX68 : RT @BlobRai3: 'LOST' IN TRANSLATION! Solidarietà nei confronti dei tifosi dell’Eintracht Francoforte. Così si spiega lo striscione esposto… -