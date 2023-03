Eintracht, Glasner: «Punteremo tutte sulle nostre qualità» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli. Di seguito le sue parole. RIFINITURA – «Lavoriamo duro, anche oggi nella rifinitura lo hanno mostrato, ora siamo qui e possiamo ribaltare questo 2-0. Questo è il nostro scopo. Abbiamo analizzato la partita, è chiaro quello che dobbiamo fare domani, almeno due gol. Daremo tutto quello che possiamo dare». ASSENZE – «Abbiamo già mostrato di potere completare le nostre lacune nel lato offensivo e difensivo. Abbiamo altri giocatori con capacità, che possono fare gol, chi prenderà il loro posto hanno tutta la nostra fiducia. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Oliver, tecnico dell’Francoforte, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Oliver, tecnico dell’Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli. Di seguito le sue parole. RIFINITURA – «Lavoriamo duro, anche oggi nella rifinitura lo hanno mostrato, ora siamo qui e possiamo ribaltare questo 2-0. Questo è il nostro scopo. Abbiamo analizzato la partita, è chiaro quello che dobbiamo fare domani, almeno due gol. Daremo tutto quello che possiamo dare». ASSENZE – «Abbiamo già mostrato di potere completare lelacune nel lato offensivo e difensivo. Abbiamo altri giocatori con capacità, che possono fare gol, chi prenderà il loro posto hanno tutta la nostra fiducia. Dobbiamo ...

