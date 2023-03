Edward Berger, dopo gli Oscar ottenuti con Niente di nuovo sul fronte occidentale, torna in tv con Helltown (Di martedì 14 marzo 2023) Il regista Edward Berger, reduce dal successo ottenuto con Niente di nuovo sul fronte occidentale, sarà il regsta della miniserie Helltown, prodotta da Amazon Studios e Team Downey. Edward Berger, a distanza di poche ore delle vittorie agli Oscar 2023 con il film Niente di nuovo sul fronte occidentale, ha trovato il suo prossimo progetto: la miniserie Helltown. L'adattamento del romanzo scritto da Casey Sherman sarà prodotto da Amazon Studios in collaborazione con Team Downey e Mohamad El Masri. Helltown racconterà la storia di Kurt Vonnegut, ruolo che la produzione spera di affidare a Oscar Isaac, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023) Il regista, reduce dal successo ottenuto condisul, sarà il regsta della miniserie, prodotta da Amazon Studios e Team Downey., a distanza di poche ore delle vittorie agli2023 con il filmdisul, ha trovato il suo prossimo progetto: la miniserie. L'adattamento del romanzo scritto da Casey Sherman sarà prodotto da Amazon Studios in collaborazione con Team Downey e Mohamad El Masri.racconterà la storia di Kurt Vonnegut, ruolo che la produzione spera di affidare aIsaac, ...

