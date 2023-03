Educazione all’Oceano | prendersi cura dell’acqua in tutto il suo ciclo

Leggi su sbircialanotizia

(Adnkronos) – Promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata delle risorse idriche, favorendo la cooperazione e i partenariati a tutti i livelli: questi i temi al centro della Un 2023 Water Conference, che si terrà a New York, presso il Palazzo delle Nazioni Unite, dal 22 al 24 marzo 2023. La Conferenza produrrà la Water Action Agenda, che raccoglierà gli impegni tesi a raggiungere i traguardi relativi all'acqua concordati a livello internazionale e previsti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo 6, ovvero garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibilee delle strutture igienico-sanitarie, e 14, cioè conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.