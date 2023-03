Edoardo Leo | «Se potessi fermerei il tempo ora | ai miei 50 anni»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpettacoloNews1 : 'Era ora': arriva su Netflix il film con Edoardo Leo e Barbara Ronchi - - ChiaraGaudino5 : Unpopular opinion: Edoardo Leo è sopravvalutato. - indueminuti_ : guardandomi “loro chi?” perché sono in edoardo leo mancazione ?? - GlobalShowGSRa1 : Cinema: Era ora di Netflix con Edoardo Leo - solocine : Edoardo Leo, fermare il tempo? Lo farei adesso per awn -

Nella puntata di mercoledì 15 marzo, che partirà dalle ore 23.45, Cattelan intervisterà l'attore e regista, il calciatore Davide Calabria , il ballerino Lorenzo Biagiarelli e i The Pills ...torna con "Era Ora" , il nuovo film disponibile dal 16 marzo solo su Netflix . Al suo fianco, nel ruolo della coprotagonista, Barbara Ronchi . Questa commedia romantica è tratta dal film "...Domani, mercoledì 15 marzo alle 23.45 gli ospiti della puntata saranno, Davide Calabria, Lorenzo Biagiarelli e i The Pills. Per chiudere la settimana, giovedì 16 alle 23.20, Alessandro ...

Edoardo Leo, fermare il tempo Lo farei adesso per awn Agenzia ANSA

"Non ho mai cercato di fermare il tempo, ma se dovessi farlo lo farei ora a cinquant'anni con il lavoro che va bene. A trent'anni, quando le cose non andavano benissimo, non l'avrei mai fatto". (ANSA) ...Edoardo Leo, Barbara Ronchi e una commedia originale: dialogo con Alessandro Aronadio, regista di Era Ora, in arrivo in streaming su Netflix ...