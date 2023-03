Edoardo Donnamaria sorprende Antonella dopo il GF Vip: lacrime ed emozioni per la Fiordelisi (Di martedì 14 marzo 2023) Notte di festeggiamenti per Antonella Fiordelisi che oggi, 14 marzo, compie 25 anni. dopo il videomessaggio di Edoardo Donnamaria, la visita di papà Stefano e del suo amico Marco, entrati nel giardino del GF VIP per farle gli auguri di buon compleanno, le sorprese per la concorrente non sono finite. Infatti, nella notte a stupirla L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 14 marzo 2023) Notte di festeggiamenti perche oggi, 14 marzo, compie 25 anni.il videomessaggio di, la visita di papà Stefano e del suo amico Marco, entrati nel giardino del GF VIP per farle gli auguri di buon compleanno, le sorprese per la concorrente non sono finite. Infatti, nella notte a stupirla L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. #GFVIP - thoughtful_30 : #DONNALISI #drojette #fiorde #Fiordelisi #iostoconantonella #Antonellafiordelisi #iostocondonnamaria #edod… - imxtired6 : RT @vx_esn: Posso dire? Così tanta verità come quella di Edoardo Donnamaria questo programma non l’aveva mai vista. #drojette #donnalisi… -