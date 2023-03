Ecommerce, arriva Extraconomy, primo marketplace italiano con cashback al 50% (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Un marketplace per privati ed Ecommerce in cui si può pagare attraverso la moneta tradizionale, ma anche con un sistema di cashback al 50% in crediti. Questa l’idea alla base del nuovo marketplace Extraconomy, ideato dall’imprenditore romano Andrea Sabbatini, co-fondatore della startup, che proprio in questi giorni sta approdando sul panorama digitale, avvalendosi di un team di venti giovani professionisti. Nel marketplace di Extraconomy, quindi, è possibile pagare con la moneta tradizionale, gli euro, ma è anche possibile usufruire di un sistema di cashback al 50%. E cioè: comprando un bene o un servizio, la metà del valore di quanto acquistato sarà restituito in Extracoin, una moneta complementare interna. Questi crediti saranno poi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Unper privati edin cui si può pagare attraverso la moneta tradizionale, ma anche con un sistema dial 50% in crediti. Questa l’idea alla base del nuovo, ideato dall’imprenditore romano Andrea Sabbatini, co-fondatore della startup, che proprio in questi giorni sta approdando sul panorama digitale, avvalendosi di un team di venti giovani professionisti. Neldi, quindi, è possibile pagare con la moneta tradizionale, gli euro, ma è anche possibile usufruire di un sistema dial 50%. E cioè: comprando un bene o un servizio, la metà del valore di quanto acquistato sarà restituito in Extracoin, una moneta complementare interna. Questi crediti saranno poi ...

