Ecommerce | arriva Extraconomy | primo marketplace italiano con cashback al 50%

Roma, 14 mar. (Labitalia) - Un marketplace per privati ed Ecommerce in cui si può pagare attraverso la moneta tradizionale, ma anche con un sistema di cashback al 50% in crediti. Questa l'idea alla base del nuovo marketplace Extraconomy, ideato dall'imprenditore romano Andrea Sabbatini, co-fondatore della startup, che proprio in questi giorni sta approdando sul panorama digitale, avvalendosi di un team di venti giovani professionisti. Nel marketplace di Extraconomy, quindi, è possibile pagare con la moneta tradizionale, gli euro, ma è anche possibile usufruire di un sistema di cashback al 50%. E cioè: comprando un bene o un servizio, la metà del valore di quanto acquistato sarà restituito in Extracoin, una moneta complementare interna. Questi crediti ...

