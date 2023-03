Ecofin, intesa di massima sulla riforma del Patto di stabilità. Dombrovskis: «Concluderemo il lavoro legislativo nel 2023» (Di martedì 14 marzo 2023) Il Consiglio economia e finanza, più conosciuto con la sigla Ecofin, al momento non è arrivato ad alcuna posizione definitiva sulla riforma del Patto di stabilità dell’Unione europea. I ministri dell’Economia dei Paesi membri, riuniti a Bruxelles oggi, 14 marzo, si sono confrontati per oltre due ore in mattinata. «C’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un consenso», aveva spiegato il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, a margine del tavolo di confronto. «È necessario un ulteriore lavoro per garantire che il risultato sia una proposta che abbia il sostegno di tutti. Il treno non può lasciare la stazione finché non è chiara la sua destinazione. C’è ancora del lavoro da fare prima di poter compiere formalmente i prossimi passi». ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Il Consiglio economia e finanza, più conosciuto con la sigla, al momento non è arrivato ad alcuna posizione definitivadeldidell’Unione europea. I ministri dell’Economia dei Paesi membri, riuniti a Bruxelles oggi, 14 marzo, si sono confrontati per oltre due ore in mattinata. «C’è ancora moltoda fare per raggiungere un consenso», aveva spiegato il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, a margine del tavolo di confronto. «È necessario un ulterioreper garantire che il risultato sia una proposta che abbia il sostegno di tutti. Il treno non può lasciare la stazione finché non è chiara la sua destinazione. C’è ancora delda fare prima di poter compiere formalmente i prossimi passi». ...

