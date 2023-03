Ecco la nuova Commissione di Vigilanza Rai (Di martedì 14 marzo 2023) Rai Ci sono anche Rita Dalla Chiesa, di ritorno in qualche modo al suo primo amore, Nicola Zingaretti, fratello di Luca, e il veterano Maurizio Gasparri tra i 42 membri della nuova Commissione di Vigilanza Rai. Di seguito l’elenco completo dei componenti. Per la Camera: Ouidad Bakkali (Pd), Ingrid Bisa (Lega), Maria Elena Boschi (Az-Iv), Angelo Bonelli (Avs), Stefano Candiani (Lega), Gianluca Caramanna (Fdi), Dario Carotenuto (M5S), Rita Dalla Chiesa (Fi), Francesco Filini (Fdi), Stefano Graziano (Pd), Sara Kelany (Fdi), Maurizio Lupi (Nm), Elena Maccanti (Lega), Augusta Montaruli (Fdi), Anna Laura Orrico (M5S), Andrea Orsini (Fi), Vinicio Giuseppe Guido Peluffo (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luca Sbardella (Fdi), Dieter Steger (Misto) e Nicola Zingaretti (Pd). Per il Senato, Giorgio Maria Bergesio (Lega), Giovanni Berrino (Fdi), ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 marzo 2023) Rai Ci sono anche Rita Dalla Chiesa, di ritorno in qualche modo al suo primo amore, Nicola Zingaretti, fratello di Luca, e il veterano Maurizio Gasparri tra i 42 membri delladiRai. Di seguito l’elenco completo dei componenti. Per la Camera: Ouidad Bakkali (Pd), Ingrid Bisa (Lega), Maria Elena Boschi (Az-Iv), Angelo Bonelli (Avs), Stefano Candiani (Lega), Gianluca Caramanna (Fdi), Dario Carotenuto (M5S), Rita Dalla Chiesa (Fi), Francesco Filini (Fdi), Stefano Graziano (Pd), Sara Kelany (Fdi), Maurizio Lupi (Nm), Elena Maccanti (Lega), Augusta Montaruli (Fdi), Anna Laura Orrico (M5S), Andrea Orsini (Fi), Vinicio Giuseppe Guido Peluffo (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luca Sbardella (Fdi), Dieter Steger (Misto) e Nicola Zingaretti (Pd). Per il Senato, Giorgio Maria Bergesio (Lega), Giovanni Berrino (Fdi), ...

