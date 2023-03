Easy Jet, in arrivo due nuove rotte internazionali: da Napoli e Cagliari voli per Creta e Lione (Di martedì 14 marzo 2023) EasyJet, rafforza ulteriormente la propria offerta da e per l’Italia con il varo, da questa estate, di due nuove rotte per Lione ed Heraklion. A partire dal 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, diventerà operativo il collegamento di EasyJet da Cagliari verso Lione, meta ideale per chi, anche nei mesi caldi, non riesce a rinunciare a viaggi all’insegna di storia, gastronomia e cultura. Con l’aggiunta di questa rotta, aumentano così le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma. La prossima stagione estiva, inoltre, vedrà decollare anche una nuova rotta internazionale dall’Aeroporto di Napoli Capodichino: si tratta di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023)Jet, rafforza ulteriormente la propria offerta da e per l’Italia con il varo, da questa estate, di duepered Heraklion. A partire dal 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, diventerà operativo il collegamento diJet daverso, meta ideale per chi, anche nei mesi caldi, non riesce a rinunciare a viaggi all’insegna di storia, gastronomia e cultura. Con l’aggiunta di questa rotta, aumentano così le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma. La prossima stagione estiva, inoltre, vedrà decollare anche una nuova rotta internazionale dall’Aeroporto diCapodichino: si tratta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LisandroGoes : @AeroportoD Easy jet é foda!! Ahahahahahahah - mpesquet1 : @theflyingSerena Spettacolo. Una meta che ho messo nel mirino per l’aurora boreale … vola fin lì easy jet ? Se si da dove ? - Althea50992387 : i ritardi di easy jet<<< - lamainarda : Che carini quelli di Easy Jet che mi comunicano la sospensione del volo di ritorno alle 2 di notte. SONO NEROOOOOOO NON DORMOOOOOO - bhosonosara : easy jet merda spero che il nuovo volo di domani non lo cancellino -