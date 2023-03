«È un sentimento. Non una distrazione professionale» ha ribattuto il campione alle critiche per le ultime sconfitte in campo (Di martedì 14 marzo 2023) Che momento è questo per Matteo Berrettini? Se da un lato l’amore con Melissa Satta sembra portargli molta felicità e spensieratezza, le prestazioni in campo stanno deludendo numerosi fan. Ecco perché in molti stanno accusando proprio la showgirl di distrarlo dagli impegni professionali. E di allontanarlo dalle sue condizioni ottimali di gioco. Melissa Satta, tra carriera e famiglia guarda le foto Leggi anche › Berrettini-Satta innamoratissimi a Milan-Inter. Unico dubbio: per chi tifano? ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 marzo 2023) Che momento è questo per Matteo Berrettini? Se da un lato l’amore con Melissa Satta sembra portargli molta felicità e spensieratezza, le prestazioni instanno deludendo numerosi fan. Ecco perché in molti stanno accusando proprio la showgirl di distrarlo dagli impegni professionali. E di allontanarlo dsue condizioni ottimali di gioco. Melissa Satta, tra carriera e famiglia guarda le foto Leggi anche › Berrettini-Satta innamoratissimi a Milan-Inter. Unico dubbio: per chi tifano? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroPelu : Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere f… - Crudeli45198835 : RT @Francescoeffe24: @Crudeli45198835 Non sei l'unica. Sentimento e indignazione condiviso da tanti.?? - LuigiEs57545938 : @moffo33 @robertosaviano Con amore. Un sentimento che i sinistri universalisti non sono capaci di comprendere. - SadalSuud33 : - Si sbaglia ! Senta , io studio questo sentimento strano che i suoi compaesani nutrono verso di lei perché sanno c… - miss_applepie9 : @MartinaDelBroc2 Nikita si è fatta 20 nomination votando chiunque, anche coloro che sapeva forti. Starà antipatica,… -