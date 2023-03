“È stato straziante”. L’incubo peggiore, il pompiere è il proprietario della casa in fiamme. Prova di tutto ma non riesce a salvare moglie e figli (Di martedì 14 marzo 2023) Il vigile del fuoco e la famiglia morta in un incendio. È L’incubo peggiore per chiunque faccia un mestiere a stretto contatto con situazioni di pericolo. Sicuramente i vigili del fuoco rientrano in questa categoria. Trovare in un intervento di salvataggio una persona conosciuta oppure un familiare. È quanto capitato a Walter Stewart, pompiere di Chicago. L’uomo ha capito subito che l’incendio era scoppiato a casa sua quando dallo scanner di servizio ha sentito l’indirizzo. È notte quando scatta l’allarme e gli uomini della Chicago Fire Fighters Union Local 2 si dirigono subito sul posto. Anche Walter, che non fa parte dell’unità di soccorso, si precipita sul luogo dell’incendio dove ci sono la moglie e i tre figli. Le fiamme vengono spente, lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Il vigile del fuoco e la famiglia morta in un incendio. Èper chiunque faccia un mestiere a stretto contatto con situazioni di pericolo. Sicuramente i vigili del fuoco rientrano in questa categoria. Trovare in un intervento di salvataggio una persona conosciuta oppure un familiare. È quanto capitato a Walter Stewart,di Chicago. L’uomo ha capito subito che l’incendio era scoppiato asua quando dallo scanner di servizio ha sentito l’indirizzo. È notte quando scatta l’allarme e gli uominiChicago Fire Fighters Union Local 2 si dirigono subito sul posto. Anche Walter, che non fa parte dell’unità di soccorso, si precipita sul luogo dell’incendio dove ci sono lae i tre. Levengono spente, lui ...

