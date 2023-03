“E pensare che c’era Giorgio Gaber”, il libro di Andrea Scanzi fa incetta di premi: vince il Giglio Blu di Firenze (Di martedì 14 marzo 2023) Continua a mietere successi “E pensare che c’era Giorgio Gaber”, il libro del giornalista del Fatto Andrea Scanzi (edito da PaperFirst) che celebra e racconta appassionatamente l’artista scomparso nel 2003. Dopo essersi aggiudicato il terzo posto nella sezione Saggistica del premio Murazzi 2023, adesso è il turno del premio Internazionale Letterario ed Artistico Giglio Blu di Firenze 2023, giunto alla sua V edizione: il volume di Scanzi ha conquistato il primo posto ex-aequo nella Sezione Saggistica Edita. A vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, grazie al suo libro, Andrea Scanzi ci permette di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Continua a mietere successi “Eche”, ildel giornalista del Fatto(edito da PaperFirst) che celebra e racconta appassionatamente l’artista scomparso nel 2003. Dopo essersi aggiudicato il terzo posto nella sezione Saggistica delo Murazzi 2023, adesso è il turno delo Internazionale Letterario ed ArtisticoBlu di2023, giunto alla sua V edizione: il volume diha conquistato il primo posto ex-aequo nella Sezione Saggistica Edita. A vent’anni dalla scomparsa di, grazie al suoci permette di ...

