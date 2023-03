E' morto Dick Fosbury, la leggenda del salto in alto aveva 76 anni: rivoluzionò lo sport (Di martedì 14 marzo 2023) E' morto Dick Fosbury, campione di salto in alto negli anni '60 e '70, che rivoluzionò lo sport con il primo salto di schiena della storia. A dare la notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) E', campione diinnegli'60 e '70, chelocon il primodi schiena della storia. A dare la notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. ...

