"E dovremmo sentirci responsabili?". Giordano e i migranti, la lezione al Pd | Video (Di martedì 14 marzo 2023) "E l'Italia dovrebbe sentirsi in colpa?". Mario Giordano inizia la puntata di Fuori dal coro, su Rete 4, tornando sull'ultimo naufragio nel cuore del Mediterraneo. Un barcone con 47 migranti a bordo si è rovesciato al largo della Libia, solo 17 persone si sono salvate. La Ong Alarm Phone e la sinistra a rimorchio hanno accusato le autorità italiane di aver deliberatamente evitato di soccorrere i disperati. La nostra Guardia Costiera ha ribattuto punto per punto, ricostruendo una realtà opposta: il ribaltamento è avvenuto durante i soccorsi in acque internazionali non di pertinenza italiana, ma di Libia, Grecia e Malta. Peraltro, lo stesso ribaltamento è avvenuto nel corso del trasbordo dei migranti sul mercantile Froland che è stata l'Italia a inviare sul posto. "C'è stata un'altra strage in mare - ricorda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) "E l'Italia dovrebbe sentirsi in colpa?". Marioinizia la puntata di Fuori dal coro, su Rete 4, tornando sull'ultimo naufragio nel cuore del Mediterraneo. Un barcone con 47a bordo si è rovesciato al largo della Libia, solo 17 persone si sono salvate. La Ong Alarm Phone e la sinistra a rimorchio hanno accusato le autorità italiane di aver deliberatamente evitato di soccorrere i disperati. La nostra Guardia Costiera ha ribattuto punto per punto, ricostruendo una realtà opposta: il ribaltamento è avvenuto durante i soccorsi in acque internazionali non di pertinenza italiana, ma di Libia, Grecia e Malta. Peraltro, lo stesso ribaltamento è avvenuto nel corso del trasbordo deisul mercantile Froland che è stata l'Italia a inviare sul posto. "C'è stata un'altra strage in mare - ricorda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anna93710896 : @StefanoFeltri Esiste solo Roma? Siamo rimasti solo noi nel Mediterraneo? Malta ha chiuso i porti nel 2020, noi osp… - Michelamikba1 : In realtà,è sempre colpa nostra ,in qualsiasi parte del mondo succeda un naufragio,secondo loro,dovremmo in ogni ca… - dieshyrae : CAN I JUST SAY SOMETHING è assurdo che molta gente prenda l'occasione ora che ci sono 'sti cosi delle unpopular opi… - GianniErrera : @InMonsterland Responsabilità collettiva ?? dovremmo sentirci in colpa per cose che noi(e nemmeno nostri antenati) n… - JA1LBREAK74 : @StefanoFeltri Dovremmo sentirci in colpa? Anche no -