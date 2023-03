Dybala fuoriclasse sui social: così festeggia i 55 milioni di followers (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA - Campione in campo e anche sui social , dove sfodera numeri da fuoriclasse come fa con la maglia della Roma partita dopo partita. E Paulo Dybala mostra con orgoglio propsio sui social lo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA - Campione in campo e anche sui, dove sfodera numeri dacome fa con la maglia della Roma partita dopo partita. E Paulomostra con orgoglio propsio suilo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gioaruta : Che segni Osimen o Dybala o piuttosto Leao, quando vede il calcio vero, quello bello con tocchi da fuoriclasse, url… - BluLikeSky : Pochi mesi fa Roma si fermò x Dybala, grandissimo fuoriclasse. Avevano anche appena vinto la prestigiosa 'Coppa del… - sku4x2_hub : Kumbulla non è da Roma, bello il gol, ma anche no. Dybala è assolutamente un fuoriclasse, un giocatore che a Roma m… - giappilafoglia : Che dire...il nostro Paulo Dybala è un fuoriclasse. #Dybala #RomaSassuolo - HeyMiChiamoCiao : Dybala è un fuoriclasse. Peccato per gli altri. #ASRoma -