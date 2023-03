Dwayne Johnson rompe il silenzio sull'uscita di Henry Cavill dalla DC: "Abbiamo fatto del nostro meglio" (Di martedì 14 marzo 2023) Dwayne Johnson commenta pubblicamente l'uscita di Henry Cavil dal nuovo DC Universe dopo che l'arrivo di James Gunn ha infranto i suoi piani su un crossover tra Black Adam e Superman. Dwayne Johnson si è preso un momento sul red carpet degli Oscar 2023 per riflettere sugli sconvolgimenti dell'Universo DC che hanno portato alla definitiva uscita di scena del Superman di Henry Cavill, da lui riesumato nella scena post-credits di Black Adam nella speranza di un futuro crossover Black Adam/Superman. Marc Malkin, redattore senior di Variety, ha incontrato Johnson e gli ha chiesto se il Superman di Cavill è stato eliminato per sempre dall'Universo DC nonostante il suo tanto pubblicizzato ritorno in Black ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023)commenta pubblicamente l'diCavil dal nuovo DC Universe dopo che l'arrivo di James Gunn ha infranto i suoi piani su un crossover tra Black Adam e Superman.si è preso un momento sul red carpet degli Oscar 2023 per riflettere sugli sconvolgimenti dell'Universo DC che hanno portato alla definitivadi scena del Superman di, da lui riesumato nella scena post-credits di Black Adam nella speranza di un futuro crossover Black Adam/Superman. Marc Malkin, redattore senior di Variety, ha incontratoe gli ha chiesto se il Superman diè stato eliminato per sempre dall'Universo DC nonostante il suo tanto pubblicizzato ritorno in Black ...

