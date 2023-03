Due tournée differenti per Carmen Consoli | in duo e in trio

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 marzo 2023) CATANIA –sarà protagonista di un’estate incredibile piena di novità che a breve verranno comunicate. Nell’attesa si ritorna a viaggiare in Italia con dueche si intrecceranno e alterneranno: incon Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino e in duo, con la sua amica di sempre Marina Rei alla batteria. Queste le date in: 1 LUGLIO 2023 Susa (TO) Borgate dal vivo – Arena Romana 8 LUGLIO 2023 Riccione (RN) Piazzale Roma – La Notte Rosa 21 LUGLIO 2023 Fermo Villa Vitali – Villa in Vita Fermo Festival 7 AGOSTO 2023 Teatro Greco di Tindari (ME) Indiegeno Fest – concerto all’alba 18 AGOSTO 2023 Soverato (CZ) Arena teatro Comunale – Festival d’autunno L'articolo L'Opinionista.